В Англии существенно смягчили карантин

Смягчение карантина распространяется только на Англию, поскольку Уэльс, Шотландия и Северная Ирландия устанавливают собственные графики снятия ограничений.

Правительство Великобритании ослабило карантинные ограничения в стране с субботы, передает zakon.kz со ссылкой на Korrespondent.

По его данным, впервые за три месяца открылись бары, рестораны и парикмахерские. Пабам разрешили начать работу с 6 часов утра, некоторые парикмахерской открылись уже с полночи.

Жители двух домохозяйств теперь получили право встречаться в помещении при условии социального дистанцирования.

Смягчение карантина распространяется только на Англию, поскольку Уэльс, Шотландия и Северная Ирландия устанавливают собственные графики снятия ограничений.

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