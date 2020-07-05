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В Германии хотят вернуть всеобщую службу в армии

Всеобщий призыв будет способствовать снижению уровня правого экстремизма среди немецких военнослужащих, полагают в Бундестаге.

Фото : DPA5 июля 2020, 01:59

Германии необходимо вернуться к всеобщей воинской повинности. Об этом заявила новая уполномоченная Бундестага по вопросам армии Ева Гегль в интервью немецким СМИ, передает zakon.kz со ссылкой на DW.

Думаю, что это огромная ошибка, что обязательную военную службу отменили. Даже тогда существовали опасения, что правый экстремизм мощнее будет развиваться в профессиональной армии, чем в армии по призыву, - сказала Гегль.

По словам Гегль, возвращение к обязательной военной службе должно быть справедливым и необходимо обсуждать вопрос об обязательной службе в равной степени и для мужчин, и для женщин.

В следующем году уполномоченная Бундестага хочет обсудить этот вопрос с немецкими законодателями, поскольку в 2021 год будет десятая годовщина приостановления обязательной военной службы в Германии.


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