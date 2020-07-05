5 июля в РК ожидается погода без осадков

Только в южной и восточной части РК сохраняется неустойчивый характер погоды.

В южной и восточной части РК сохраняется неустойчивый характер погоды – пройдут дожди с грозами, местами ожидаются сильные дожди, шквал, возможен град. На остальной территории республики – погода без осадков. Местами ожидаются усиление ветра, на севере – ночью и утром туман.

В Павлодарской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидаются гроза, шквал, град, усиление ветра 15-20 м/с. В Алматинской области местами ожидаются гроза, усиление ветра 15-20 м/с, днем местами возможен град. В Жамбылской области днем местами ожидаются гроза, усиление ветра 15-20 м/с, днем местами возможен град. В Туркестанской области местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, днем местами – гроза. В Кызылординской области днем местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с. В Акмолинской области ночью местами ожидаются гроза, туман. В Карагандинской области местами – гроза. В Костанайской области ночью и утром местами – туман.

В Атырауской, Западно-Казахстанской, местами в Мангыстауской, Актюбинской областях ожидается сильная жара.

В Атырауской, Западно-Казахстанской областях местами ожидается очень сильная жара.

На большей части Кызылординской, Туркестанской, Жамбылской, Алматинской, на юге Карагандинской, Актюбинской, на западе Атырауской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

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