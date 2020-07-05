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Тигр убил сотрудницу зоопарка в Цюрихе

Для посетителей и сотрудников зоопарка, которые стали свидетелями происшествия, была создана группа психологической поддержки.

Фото : vesti5 июля 2020, 07:12

Сотрудница зоопарка в Цюрихе в субботу получила смертельные травмы в результате нападения на нее амурского тигра, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

По его информации издания Le Matin, животное напало на 55-летнюю женщину, когда она находилась в вольере. Прибывшим на место спасателям удалось отвлечь хищника и забрать пострадавшую из вольера. Однако несмотря на усилия врачей, спасти женщину не удалось.

Полиция проводит расследование. Правоохранители намерены установить, почему сотрудница и тигр оказались в вольере одновременно.

Для посетителей и сотрудников зоопарка, которые стали свидетелями происшествия, была создана группа психологической поддержки.

В зоопарке Цюриха в настоящее время содержатся два амурских тигра — самка в возрасте примерно пяти лет и самец, которому четыре с половиной года.


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