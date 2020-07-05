Протестующие у Белого Дома сожгли флаг США после речи Трампа

Во время инцидента участники протестов выкрикивали лозунги против "рабства, геноцида и войны" и "Америка никогда не была великой".

Участники протестов у Белого Дома в Вашингтоне сожгли американский флаг после выступления президента страны Дональда Трампа с речью по случаю Дня независимости США, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Как сообщает телеканал NBC, участники протестов, по данным телеканала, во время инцидента выкрикивали лозунги против "рабства, геноцида и войны" и "Америка никогда не была великой".

Отмечается, что на место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов.

Во время своего выступления в субботу Трамп заявил, что "американские герои" победили нацистов, "опрокинули фашистов", а также "свергли коммунистов" и "загнали на край земли" террористов, защитив ценности Соединенных Штатов Америки. Такую же судьбу он предрек "радикальным левакам".

Сейчас мы в процессе разгрома радикальных леваков, марксистов, анархистов, подстрекателей, грабителей - людей, которые в большинстве случаев не соображают, что делают, - отметил глава Белого дома.

Он отметил, что не позволит "разъяренной толпе свергать наши статуи, стирать нашу историю, вести идеологическую обработку наших детей и попирать наши принципы".

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