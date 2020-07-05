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В Алматы ввели в эксплуатацию 40 социальных и производственных объектов

Аким города отметил, что несмотря на карантинные меры, удалось сохранить высокие темпы строительства.

Фото : 24kz5 июля 2020, 11:27

Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев рассказал о промежуточных итогах ввода в эксплуатацию жилья, социальных и производственных объектов, сообщает zakon.kz.

В своем аккаунте в Instagram аким города Бакытжан Сагинтаев написал, что, несмотря на карантинные меры, удалось сохранить высокие темпы строительства.

Подвели промежуточные итоги по вводимым объектам. Карантин, конечно, внес коррективы в графики, но могу сказать, что к Дню столицы обеспечен неплохой объем, - отметил Б. Сагинтаев.

Аким подчеркнул, что особое внимание в соответствии с поручениями Елбасы и Главы государства по развитию Алматы уделяется социальным объектам и жилью.

В эти дни в Алматы в эксплуатацию сдаются 4 школы, 2 детских сада, 2 музыкальные школы, медцентр на 100 посещений и 40 койко-мест. Строители сдают 179 тыс. кв. м жилья в шести ЖК, это более 1,5 тыс. квартир. Бизнес реализует ряд коммерческих проектов, запускает новые производства, которые после преодоления пандемии заработают в полную мощь. На этих объектах будет создано 3200 новых рабочих мест.

Хорошая динамика по реализации намеченных планов позволяет нам оптимистично смотреть в будущее. Сегодня мы предпринимаем все меры поддержки, чтобы бизнес смог пережить это непростое время. Уверен, вместе мы сможем научиться жить и работать, соблюдая строгие карантинные меры, не ущемляя интересы экономики города, - заключил Б. Сагинтаев.



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