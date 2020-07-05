Сотрудники и осужденные ДУИС ВКО своеобразно поздравили столицу

В сознании каждого соотечественника, нынешний Нур-Султан всегда останется отправной точкой множества побед.

В департаменте уголовно-исполнительной системы Восточно-Казахстанской области были проведены диспуты, приуроченные празднованию Дня столицы, сообщает zakon.kz.

День столицы для каждого казахстанца целая цепочка событий и исторических фактов. Так, в день празднования этой даты, появляется повод вспомнить какую незаменимую роль сыграла Астана (ныне – Нур-Султан) в нашей судьбе. Такие же воспоминания имели место среди специального контингента учреждения ОВ-156/17 Департамента уголовно-исполнительной системы Восточно-Казахстанской области.

Примечательно отметить, что ежегодно в канун этого праздника, организовывались достаточно масштабные мероприятия, такие как концерты, спартакиады и круглые столы. В этом году, в свете Всемирной пандемии коронавируса, пришлось соответствовать карантинным мерам. В этой связи, в расположениях каждого отряда учреждения, с участием представителей администрации, а также, осужденных, были проведены диспуты, приуроченные празднованию Дня столицы, который одновременно приходится на день рождения нашего Первого Президента – Елбасы Нурсултана Абишевича Назарбаева.

В мероприятии выступили ряд осужденных, которые повествовали о различных абстрактных историях, связанных с этим городом.

Особо вспоминается история одного из осужденных, который рассказал всем, как он по окончанию специального учебного заведения, был направлен в порядке распределения в город Акмола, и застал именно тот период, когда столицей стала новая Астана. Он тогда и догадываться не мог, что за десять с небольшим лет, этот город станет ареной для проведения ряда событий мирового значения и что в этом городе будет собираться главы всех государств. Незабываемо звучала эта фраза: "Астана – наша гордость, которую мы можем восхвалять всегда, потому что именно этот город и есть – зеркало становления суверенного государства".

К числу примечательных воспоминаний так же можно отнести рассказ одного из выступивших, который вспомнил, что он в город Астана приехал молодым офицером, только окончившим высшее учебное заведение. И этот город не проявил не капли жестокости, а напротив, в этом городе он впервые обрел собственную крышу над головой, где родились его дети, где праздновались все семейные праздники.

А в карантинном отделении, который так же не остался в стороне от проведения мероприятий воспитательного характера, приуроченных к празднованию даты 6 июля, один из осужденных особо отметил вклад и участие в становление нашей страны нашего Елбасы. Еще в особо счастливом тоне произнес "Астана и нынешний Казахстан – это достижение нашего Елбасы, и это в первую очередь его праздник, и излишним этому доказательством является тот факт, что именно в преддверии своего дня рождения, дня рождения столицы – Нурсултан Абишевич переборол коронавирус, и вернулся снова за штурвал управления своей любимой и бесценной страной".

В сознании каждого соотечественника, нынешний Нур-Султан всегда останется отправной точкой множества побед, началом безупречных карьер и оазисом исполнившихся амбиций.

Заместитель начальника учреждения по воспитательной работе, капитан юстиции Адамов М.С. поручил начальникам соответствующих отрядов особо отличившихся в проведении вышеуказанных мероприятий представить к поощрению, тем самым, еще один раз оставить позитивные воспоминания, подаренные днем рождения Елбасы и нашей драгоценной столицей.

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