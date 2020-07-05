Фотографы National Geographic преподнесли подарок ко дню Нур-Султана
Уже в скором времени выставка будет доступна онлайн.
Фотографы National Geographic организовали специальную фотовыставку со снимками Нур-Султана, сообщает zakon.kz.
Как сообщает официальный сайт города, уже в скором времени выставка будет доступна онлайн - посмотреть снимки столицы Казахстана можно будет из любой точки мира.
На кадрах запечатлена настоящая жизнь столицы: снимки суровых зимних морозов сменяют жаркие летние дни, от достопримечательностей города до повседневной жизни, лица болельщиков во время знаменательных игр и т.д.
Онлайн-фотовыставка позволит показать столицу всему миру через объектив камер фотографов National Geographic.
В частности, представлены фотографии всемирно известного фотографа National Geographic – Джорджа Штайнматца (George Steinmetz). В галерее также представлены фотографии казахстанских авторов.
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