170 семей из Талгара стали счастливыми обладателями новых квартир

Кроме того, в рамках программы "Нұрлы Жер" завершено строительство еще трех 170-квартирных домов.

В преддверии празднования Дня столицы, 170 семьям из Талгара Алматинской области вручены ключи от заветных квадратных метров. Арендные дома получили люди стоящие на очереди на жилье, передает Zakon.kz.

Из 170 квартир 61 распределены по категории "социально уязвимые слои населения", 55-по категории "многодетные семьи", 34-по категории "Дети-сироты" и 20-по категории "Государственные служащие и работники бюджетных организаций".

Данные квартиры были построены по заказу акимата района в микрорайоне "Новый Талгар".

Кроме того, в рамках программы "Нұрлы Жер" завершено строительство еще трех 170-квартирных домов. На строительство всех шести домов из государственного бюджета было выделено 3 млрд 135 млн тенге.

В районе в очереди на получение жилья стоит 4912 человек. В настоящее время реализуется комплекс мер по поддержке граждан в улучшении жилищных условий. В этом году мы сдали в эксплуатацию 6 домов на 340 квартир. В следующем году мы планируем начать строительство пяти 9-ти этажных домов (360 квартир), - заявил глава района Жолан Умаров.

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