В Нур-Султане к газу подключили первые соцобъекты и дома

Газификация столицы позволит снизить вредные выбросы в город в 6 раз, твердых веществ – 40 тысяч тонн.

В Нур-Султане к газу подключили первые социальные объекты и частные дома, сообщает zakon.kz.

Как сообщает официальный сайт города Нур-Султан, в жилых массивах Коктал-1 и Железнодорожный к газу подключили Центр соцобслуживания "Шарапат", школу №29 и ряд частных домов. Техническое подключение показало готовность газораспределительных сетей к подключению частных домов и зданий к газу. Процедура подключения других потребителей продолжится после завершения пуско-наладочных работ.

Таким образом, в ЖМ "Железнодорожный" проложено 96% распределительных сетей газоснабжения. Ведутся работы по подготовке ТЭЦ-1/2, в жилых массивах - по отводу сетей непосредственно уже к домам.

У нас в преддверии Дня столицы знаменательное событие. К нам подвели настоящий живой газ. Кто не топил печку, нас не поймет. Зимой мы не видели чистого неба над головой, все было закрыто дымом. Сейчас все изменится к лучшему. Основные жители Коктала - это пожилые люди. Им теперь будет гораздо легче, не надо будет покупать уголь и каждый раз следить за печкой, - сказала жительница ЖМ Коктал-1 Галина Антонюк.

Жительница жилого массива Железнодорожный Сауле Жунусова поблагодарила Елбасы за исторический проект, "я коренная жительница, всю свою жизнь топила углем. Проведение газа для нас незабываемое событие".

Аким столицы Алтай Кульгинов подчеркнул, что уже в текущем отопительном сезоне газораспределительные сети подведут к 8 тыс домам частного сектора.

Газификация - исторический проект нашего первого Президента. Одной из "пяти социальных инициатив" является газификация. Магистральный газопровод был проведен к столице в прошлом году - 1 тыс км. Занимаемся проведением газораспределительных сетей внутри города, особенно в частном секторе. Газификация находится на контроле у Главы государства. В этом году мы планируем подвести газораспределительные сети к 8 тыс частным домам. Сегодня в преддверии Дня столицы к газу подключили первые социальные объекты и дома. В ЖМ Коктал 1,2, Агрогородок, Промышленный, Железнодорожный и часть Юго-Востока уже на первом этапе в текущем отопительном сезоне проведут газ. Также на газ будут переведены ТЭЦ-1/2, - сказал аким столицы Алтай Кульгинов.

Для жителей города акиматом на бесплатной основе предусмотрены счетчики. Горожанам необходимо будет подготовить печки для подключения к газораспределительным сетям. Газификация промышленного сектора и жилых массивов пройдет в 3 этапа.

Вторым этапом газ проведут в жилые массивы Мичурино, Интернациональный, Куйгенжар (1-2 ПК), Тельман (3-й ПК), Пригородный, Garden Village и Family Village (4-й ПК). Третьей очередью будут газифицированы жилые массивы Ильинка (1-2-й ПК), Шубар (3-й ПК), Ондирис (4-й ПК). Срок реализации – 2020-2023 г.

Газификация столицы позволит снизить вредные выбросы в город в 6 раз, твердых веществ – 40 тысяч тонн.

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