В Нур-Султане открылся Центр семейного здоровья в рамках проекта "Доктор у дома"

Медицинская помощь прикрепленному взрослому и детскому населению будет оказываться в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи.

Сегодня в Центре семейного здоровья "Аманат" (ул. Букейхана, 21) на базе городской поликлиники № 9 в рамках концепции развития сети организаций первичной медико-санитарной помощи (ПМСП) реализован проект "Доктор у дома", передает официальный сайт столичного акимата, сообщает zakon.kz.

Как сообщает официальный сайт города Нур-Султан, проект направлен на обеспечение шаговой доступности и развитие сети поликлиник, в которой предусмотрено открытие компактных врачебных амбулаторий.

Центр семейного здоровья в рамках проекта "Доктор у дома" призван улучшить и приблизить медицинскую помощь населению близлежащей территории.

Как известно, городская поликлиника № 9 расположена в динамично развивающемся районе столицы. Протяженность территории обслуживания в настоящее время составляет более 10 км. Особенно густонаселенным является район улицы Улы Дала, Бокейхана, где вводится много новых жилых комплексов.

Медицинская помощь прикрепленному взрослому и детскому населению будет оказываться в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи.

Проект "Доктор у дома" в городе Нур-Султане реализуется с 2018 года. Сегодня мы в рамках подкрепления к поликлинике № 9 открываем "Доктор у дома" именно в этом микрорайоне. Здесь проживает порядка 17 тыс. человек. Из них 4 800 – это дети. В прошлом году мы открыли порядка 12 амбулаторий "Доктор у дома". В этом году мы планируем еще 10 таких амбулаторий открыть, это охват порядка 50 тысяч человек. Задача – это первичная медико-санитарная помощь именно тому населению, которое в ней нуждается. В каждом кабинете имеется определенное направление по лечению каждого пациента, – рассказал заместитель акима города Нур-Султана Бахтияр Макен в ходе открытия амбулатории "Доктор у дома".

Отметим, в 2019 году в Нур-Султане были открыты 12 таких амбулаторий. В текущем году работа по открытию объектов "Доктор у дома" будет продолжена.

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