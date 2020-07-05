Завершено строительство восьмилетнего долгостроя в Нур-Султане

Дольщики ЖК "Столичный-2" ждали квартир больше 8 лет.

В Нур-Султане в преддверии Дня столицы завершено строительство одного из проблемных долгостроев с восьмилетней историей, сообщает zakon.kz.

Как сообщает официальный сайт города Нур-Султан, ЖК "Столичный-2" ввели в эксплуатацию. Решена проблема более 200 дольщиков. Аким столицы Алтай Кульгинов отметил, что в текущем году будет сдано 20 многоквартирных жилых комплексов, это 8 тыс дольщиков смогут получить свои долгожданные квартиры.

Дольщики ЖК "Столичный-2" ждали квартир больше 8 лет. Над каждым долгостроем мы работаем в ручном режиме. Объезжаем объекты и на месте смотрим, как продвигаются работы, какие решения необходимо принять. С вами также встречались, слушали ваши предложения. Помню, как в прошлом году у вас было недоверие, были эмоции. А сейчас видим радость в ваших глазах. Теперь же вы сможете заехать в свои квартиры. Вопрос решения дольщиков стоит на контроле у Главы государства. Несмотря на пандемию, наши строители с соблюдением строгих саннорм продолжают строительные работы. В текущем году решим проблемы еще 8 тыс дольщиков - достроим и сдадим в эксплуатацию 20 многоквартирных жилых комплексов. Еще одним из проблемных объектов является долгострой "Территория комфорта-1". Он стоял с 2004 года. Техобследование ЖК показало, что здание аварийное. Для безопасности жителей приняли решение снести ЖК, работы по сносу завершены. Уже ведется строительство нового жилого комплексов. Количество дольщиков составляет свыше 500 человек. Также есть ряд долгостроев группы "Шыгыс", "Жагалау" и т.д. По каждому объекту есть пошаговый план мероприятий, - сказал аким столицы Алтай Кульгинов.

Дольщица ЖК "Столичный-2" Жанар Дюсенова отметила, что в какой-то момент они опустили руки, "когда ты столько лет ждешь, то уже не верится, что получишь ключи от своей квартиры. На протяжении 8 лет мы обивали всевозможные пороги. И вот, 2020 год - особенный для нас год. Мы получили свои квартиры. Очень этому рады. Поздравлю всех с наступающим Днем столицы! Пусть в жизни будет много радостных моментов".

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