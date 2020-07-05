Полицейские Нур-Султана перешли на особый режим несения службы

Полицейские заезжают в жилые кварталы, а также останавливаются в местах массового скопления людей.

Сотрудники столичной полиции в связи с введением с 5 июля текущего года мер по стабилизации эпидемиологической ситуации перешли на особый режим несения службы, сообщает zakon.kz.

Как сообщает официальный сайт города Нур-Султан, стражи порядка патрулируют улицы города. Полицейские заезжают в жилые кварталы, а также останавливаются в местах массового скопления людей.

Кроме того, проводят разъяснительную работу с населением, выявляют нарушения карантинного режима.

С учетом осложнения эпидемиологической ситуации Госкомиссия приняла решение о введении в стране с 5 июля текущего года ограничительных мер на 14 дней. В зависимости от дальнейшего развития эпидемиологической ситуации ограничительные меры могут быть продлены либо ужесточены.

Жители города должны строго соблюдать правила карантина и придерживаться всех мер безопасности: в обязательном порядке носить маски, соблюдать социальную дистанцию и пользоваться антисептиками. Лицам старше 65 лет ограничено передвижение по городу. Подумайте о собственном здоровье и здоровье ваших близких, - подчеркнули в полиции.

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