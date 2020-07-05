67 человек выздоровели от коронавирусной инфекции в Казахстане
Всего в стране выздоровели – 15 623 человек от COVID-19.
Фото : zakon.kz.5 июля 2020, 15:31
В Казахстане 67 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, сообщает zakon.kz.
в городе Нур-Султан - 15,
в Восточно-Казахстанской области - 10,
в Туркестанской области - 7,
в Павлодарской области – 22,
в Костанайской области – 5,
в Мангистауской область - 8.
Всего в стране выздоровели – 15 623 человек от COVID-19.
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