67 человек выздоровели от коронавирусной инфекции в Казахстане

Всего в стране выздоровели – 15 623 человек от COVID-19.

В Казахстане 67 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, сообщает zakon.kz.

в городе Нур-Султан - 15,

в Восточно-Казахстанской области - 10,

в Туркестанской области - 7,

в Павлодарской области – 22,

в Костанайской области – 5,

в Мангистауской область - 8.

Всего в стране выздоровели – 15 623 человек от COVID-19.

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