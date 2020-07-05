В Алматы стартовала программа бесплатного чипирования кошек и собак

В этом году чипирование проводится методом подворного обхода.

20 000 домашних животных идентифицируют в Алматы — стартовала ежегодная программа бесплатного чипирования собак и кошек, сообщает zakon.kz.



Более 3 тыс. кошек и 17 тыс. собак планируется охватить в рамках программы бесплатного чипирования в Алматы в текущем году. Мероприятия проводятся специалистами "Городской ветеринарной службы".

Цель программы – установить численность домашних животных в городе, а также помочь владельцам находить питомцев в случае их потери, кражи или попадания в отлов.

Проведение идентификации и учет их числа также направлены на решение проблемы бродячих животных. Основными причинами их появления по-прежнему остаются отпускание на самовыгул, утеря и выбрасывание на улицу. Наличие чипа у найденного животного позволит вернуть его домой или привлечь хозяина к ответственности.

В этом году чипирование проводится методом подворного обхода, преимущественно в частных подворьях, ввиду наибольшего в них скопления числа домашних животных.

Вместе с тем воспользоваться услугой также сможет любой желающий владелец собаки или кошки. Хозяину лишь необходимо иметь при себе удостоверение личности и паспорт на животное. В случае отсутствия последнего, его оформят на месте. Вся информация о животном и его владельце вносится в электронный журнал Pet Control. Сегодня данная программа уже установлена во всех ветеринарных клиниках города.

Процедура регистрации и чипирования занимает не более 10 минут и абсолютно безвредна и безболезненна для животного. При уколе используются одноразовые шприцы, что полностью исключает попадание инфекции во время процесса.

Для получения услуги или консультации по всем интересующим вопросам жители города могут обратиться в Городскую ветеринарную службу по номерам: 378-46-62, 269-90-06. Заявки принимаются с 10.00 до 17.00 в рабочие дни. Приезд ветеринарного специалиста будет осуществляться согласно графику обхода.

Дополнительно сообщаем, что чипирование проводится на добровольной основе, по желанию владельцев животных. Просим жителей города оказывать содействие ветеринарным врачам при проведении работ. Мероприятия продлятся до конца сентября.

Напомним, программа чипирования домашних животных была запущена в Алматы в 2017 году. В предыдущие годы в рамках программы бесплатно было прочипировано около 125 тыс. собак и кошек.



Что такое чипирование?



Чипирование – это электронная идентификация животных (с/х животных, собак и кошек). Процедура представляет собой имплантацию под кожу животного микрочипа, содержащего в себе уникальный индивидуальный 15-значный номер, который остается с животным в течение всей его жизни.

Микрочип – локальная стерильная капсула из биосовместимого стекла, размером не больше рисового зернышка, длиной всего 12 мм, диаметром 2,1 мм и весом 0,6 г. Внутри капсулы расположен сам микрочип, состоящий из катушки и микросхемы.

Имплантация микрочипа в капсуле – легкая, быстрая и главное безболезненная процедура, без применения общего наркоза, так как микрочип имеет миниатюрные размеры и легко проходит под кожу, однако чипировать животное нужно только у профессионала – ветеринарного специалиста.

Чипирование животного возможно в любом возрасте, так как возраст животного не влияет на расположение микрочипа и реакцию на него организма.



Зачем нужно чипирование?



Чипирование призвано обеспечить:

- невозможность подменить одно животное другим;

- исключить перевозку животных, которые не вакцинированы против бешенства и других заразных болезней;

- возможность найти свое животное в случае его потери, кражи или попадания в отлов;

- возможность установить владельца и определить его координаты при находке чужого животного, связавшись с ветеринарными специалистами;

- чипирование является весомым аргументом при возникновении споров по владению тем или иным животным.

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