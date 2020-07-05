Путин рассказал о мине замедленного действия в конституции СССР

Он подчеркнул, что современная Россия должна избежать повторения сценария.

Положение в конституции СССР о праве выхода республик из состава стало миной замедленного действия, заявил президент России Владимир Путин, передает zakon.kz со ссылкой на gazeta.ru.

Вот это и есть мина замедленного действия, заложенная еще в 1922 году при образовании Советского Союза, - утверждает Путин.

Глава государства подчеркнул, что современная Россия должна избежать повторения сценария.

По его мнению, поправки в конституцию помогут добиться этого.

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