Путин рассказал о мине замедленного действия в конституции СССР
Он подчеркнул, что современная Россия должна избежать повторения сценария.
Фото : пресс-служба Кремля5 июля 2020, 17:12
Положение в конституции СССР о праве выхода республик из состава стало миной замедленного действия, заявил президент России Владимир Путин, передает zakon.kz со ссылкой на gazeta.ru.
Вот это и есть мина замедленного действия, заложенная еще в 1922 году при образовании Советского Союза, - утверждает Путин.
Глава государства подчеркнул, что современная Россия должна избежать повторения сценария.
По его мнению, поправки в конституцию помогут добиться этого.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5030665-0df6bda11effca5123fcc8ab84a845f9
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...