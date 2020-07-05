Британский писатель поздравил с предстоящим 30-летием Независимости РК и юбилеем Елбасы

В этом году в рамках реализации программы Елбасы "Рухани Жангыру" при поддержке руководства Алматинской области в лице Амандыка Баталова, книга о британском путешественнике, художнике Томасе Аткинсоне и его супруге Люси - "Томас, Люси и Алатау: Приключения Аткинсонов в Сибири и казахской степи" будет переведена на казахский язык.

86-летний Джон Масси Стюарт желает всем казахстанцам здоровья и благополучия, призывает соблюдать меры предосторожности и сохранять режим самоизоляции, передает zakon.kz.

Британия также тяжело переживает этапы пандемии коронавирусной инфекции, по последним данным страна является первой по числу смертности от COVID-19 в Европе.

В этом году в рамках реализации программы Елбасы "Рухани Жангыру" при поддержке руководства Алматинской области в лице Амандыка Баталова, книга о британском путешественнике, художнике Томасе Аткинсоне и его супруге Люси - "Томас, Люси и Алатау: Приключения Аткинсонов в Сибири и казахской степи" будет переведена на казахский язык. На днях автор английской версии, лектор, фотограф, эколог Джон Масси Стюарт отправил видеообращение, в котором дает высокую оценку реализации программы "Рухани жаңғыру". Изучением путешествия Аткинсонов, автор книги занимался на протяжении 20 лет.

Я очень благодарен тому, что моя книга будет переведена на казахский язык и издана в канун 30-летия независимости Казахстана. Также я хочу сказать спасибо вашему Первому Президенту Нурсултану Назарбаеву, который отмечает свой юбилей - 80-летие, за то что он инициировал такую замечательную программу как "Рухани жангыру", - отметил Джон Масси Стюарт.

По словам руководителя управления внутренней политики Алматинской области Рустама Али, издание книги с тиражом 2 тысячи экземпляров, запланировано на следующий год. Ее презентуют как в Казахстане, так и в Соединенном Королевстве.

Перевод очень интересного, бесценного труда даст дальнейшее развитие реализации программы "Рухани жангыру", - сказал он.

В книге подробно описаны особенности культуры местного населения. И представлены иллюстрации, большинство из которых были нарисованы самим Томасом Аткинсоном.

Книга повествует об известном путешественнике, первом европейце, посетившем в середине XIX-го века Казахстан, Томасе Аткинсоне. Живописец прожил в Казахстане более семи лет, из которых год провел в селе Капал Аксуского района Алматинской области. Если быть точнее, то семья останавливается в Капале в 1848 году, там он написал немало полотен, посвященных местной природе, жизни и быту казахского народа. В этом краю у него родился единственный сын, которого супруги назвали Алатау-Тамшыбулаком в честь горной цепи Джунгарского Алатау и живительного источника Тамшыбулак .

К слову, это не первая книга, написанная о путешественниках Аткинсонах. Британский журналист Ник Филдинг в 2015 году выпустил книгу "На юг в Великую Степь: Путешествия Томаса и Люси Аткинсон в Восточный Казахстан".

Реализация единой программы Елбасы "Рухани жаңғыру" в Алматинской области последние три года занимает лидирущие позиции по республике. В целом за весь период было реализовано около 15 000 мероприятий и проектов.

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