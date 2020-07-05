При наводнении в Японии погибли свыше 30 человек

Большинство погибших проживали в доме престарелых, при этом еще 14 человек считаются пропавшими без вести.

В Японии из-за наводнения, спровоцированного обильными осадками, погибли по меньшей мере 34 человека, передает zakon.kz со ссылкой на Associated Press.

При этом большинство погибших являются жителями дома престарелых. Кроме того, еще 14 человек считаются пропавшими без вести.

В спасательной операции принимают участие более 40 тысяч военнослужащих обороны, береговой охраны и пожарных. Большинство домов в регионе Кумамото затоплены до самых крыш.

Накануне японские власти приказали эвакуироваться почти 800 тысячам человек из трех городов - Кагосимы, Кирисимы и Айры. Больше всего от наводнения пострадают населенные пункты, расположенные в низменных районах.

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