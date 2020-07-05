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Подозрение на бубонную чуму выявлено в Китае

Ранее вспышка бубонной чумы была зафиксирована на западе Монголии.

Фото : Pixabay5 июля 2020, 20:08

Пациент с подозрением на бубонную чуму выявлен в автономном районе Китая Внутренняя Монголия, передает zakon.kz со ссылкой на "Синьхуа".

Третий уровень эпидемиологического предупреждения объявлен после поступления в больницу города Баян-Нур пациента с подозрением на бубонную чуму, указано в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время существует опасность распространения чумы среди населения.

Ранее вспышка бубонной чумы была зафиксирована на западе Монголии, которая находится на границе с Россией.


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