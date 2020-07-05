За сутки в Казахстане от коронавируса погибли 18 человек
Общее количество погибших в стране – 232.
Фото : Pixabay5 июля 2020, 21:00
В Казахстане за последние сутки погибли 18 казахстанцев с коронавирусом, передает zakon.kz.
На сегодня у нас зарегистрировано 47 171 случай КВИ. За сутки 1 452. Прирост составил 3,2%. Умерло всего 232 пациента, за сутки порядка 18, – сообщил глава минздрава Алексей Цой.
Он добавил, что общая статистика по умершим будет предоставляться по понедельникам. Ранее уже говорилось, что статистика по смертям будет публиковаться один раз в неделю.
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