Трамп пообещал продолжать борьбу против социализма в Венесуэле

Свое обращение президент приурочил ко Дню независимости Венесуэлы.

Президент США Дональд Трамп заявил, что страна продолжит бороться с социалистическим режимом Мадуро в Венесуэле. Об этом говорится в опубликованном сообщении Белого Дома, передает zakon.kz.

Народ Венесуэлы страдает под гнетом нелегитимного и тиранического режима, который намерен уничтожить демократические институты, нарушать права человека, участвовать в открытой коррупции и эксплуатировать худший экономический и гуманитарный кризис в новейшей истории, - заявил Трамп.

Он добавил, что США будет стремится к достижению "подлинной независимости" республики, а его администрация "всегда будет бороться с социализмом".

Свое обращение президент приурочил ко Дню независимости Венесуэлы.

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