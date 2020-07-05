Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

В Казахстане 237 человек выздоровели от коронавируса

Всего в стране выздоровели 15 860 человек.

Фото : Pixabay5 июля 2020, 22:30

В Казахстане 237 человек выздоровели от коронавируса, передает zakon.kz.

Пациентов выписали в следующих регионах:

в городе Нур-Султан - 32,
в городе Шымкень - 3,
в Западно-Казахстанской области - 44,
в Акмолинской области - 26,
в Атырауской области - 25,
в Восточно-Казахстанской области - 6,
в Карагандинской области - 69,
в Кызылординской области - 17,
в Жамбылской области - 15.

Всего в стране выздоровели 15 860 человек от COVID-19.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты