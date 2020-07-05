Всего в стране выздоровели 15 860 человек.

В Казахстане 237 человек выздоровели от коронавируса, передает zakon.kz.

Пациентов выписали в следующих регионах:

в городе Нур-Султан - 32,

в городе Шымкень - 3,

в Западно-Казахстанской области - 44,

в Акмолинской области - 26,

в Атырауской области - 25,

в Восточно-Казахстанской области - 6,

в Карагандинской области - 69,

в Кызылординской области - 17,

в Жамбылской области - 15.

Всего в стране выздоровели 15 860 человек от COVID-19.

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