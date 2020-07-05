В Казахстане 237 человек выздоровели от коронавируса
Всего в стране выздоровели 15 860 человек.
Фото : Pixabay5 июля 2020, 22:30
В Казахстане 237 человек выздоровели от коронавируса, передает zakon.kz.
Пациентов выписали в следующих регионах:
в городе Нур-Султан - 32,
в городе Шымкень - 3,
в Западно-Казахстанской области - 44,
в Акмолинской области - 26,
в Атырауской области - 25,
в Восточно-Казахстанской области - 6,
в Карагандинской области - 69,
в Кызылординской области - 17,
в Жамбылской области - 15.
Всего в стране выздоровели 15 860 человек от COVID-19.
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