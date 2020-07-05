В Бразилии прошли протесты из-за игнорирования властями пандемии
Страна на втором месте в мире по числу случаев коронавируса и на третьем - по количеству летальных исходов болезни.
Фото : Alexandre Schneider/Getty Images5 июля 2020, 23:15
В Бразилии тысячи протестующих вышли на акции против действий президента Жаира Болсонару, игнорирующего пандемию, передает zakon.kz со ссылкой на Aljazeera.
Тысячи людей бросили вызов пандемии коронавируса в Бразилии, чтобы протестовать против действий президента Жаира Болсонару на фоне растущего возмущения из-за реакции власти на пандемию, - говорится в сообщении.
Бразилия пока на втором месте по количеству случаев коронавируса - 691758 - и третьем месте по количеству умерших вследствие COVID-19 - 36455, по данным университета Джона Хопкинса.
Накануне бразильское правительство приостановил публикацию общего количества смертей и инфицированных COVID-19. Такой шаг критики назвали попыткой скрыть истинный масштаб эпидемии в крупнейшей стране Латинской Америки.
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