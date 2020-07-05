Один из обвиняемых в убийстве Флойда освобожден под залог

Еще двое подозреваемых также отпущены под залог.

Ту Тао, один из американских полицейских, обвиняемых в убийстве Джорджа Флойда при задержаниии, освобожден под залог, передает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Тао освободили 4 июля, ранее суд установил залог в размере $750 тыс. для освобождения экс-полицейского до процесса.

Еще двое подозреваемых также отпущены под залог. Главный подозреваемый Дерек Шовен остается в тюрьме. Для него суд установил залог в размере $1,25 млн.

В США в мае-июне прошли массовые протесты после смерти афроамериканца Джорджа Флойда в результате действий полиции. Мужчина скончался после того, как полицейский применил к нему удушающий прием при задержании.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!