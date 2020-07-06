Про состояние тигров из фуры в Нур-Султане рассказали в Минэкологии

Они находятся на территории Столичного цирка.

Пресс-секретарь Комитета лесного хозяйства и животного мира МЭГПР РК Сакен Дилдахмет опубликовал в Facebook видео с тиграми в фуре на стоянке в Нур-Султане, передает zakon.kz.

С тиграми все хорошо. Завтра опубликую официальный релиз. Пока ловите видео диких кошек, - подписал видео Дилдахмет.

Ранее тигров заметили в фуре на территории Столичного цирка Нур-Султана.

Сотрудниками Акмолинской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира совместно с сотрудниками Есильского УП МВД РК был осуществлен выезд, в ходе которого было выяснено, что тигры (возраст-9 месяцев) принадлежат сотруднику цирка, который ввез их в 2019 году с территории РФ и разместил на стоянке цирка. При себе у него имелись договор купли-продажи животных и ветеринарные паспорта, однако отсутствовало разрешение Административного органа Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения – СИТЕС, необходимого для ввоза тигров. Административным органом СИТЕС в РК является Комитет лесного хозяйства и животного мира, - говорилось в сообщении.

Сотрудниками полиции были отобраны объяснительные у заместителя директора цирка и владельца животных. Тигры были оставлены владельцу под расписку на ответственное хранение, однако уголовное либо административное производство по данному факту не открывалось.

На данный момент сотрудники инспекции выехали, они покормят животных и будут определять их дальнейшее нахождение.

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