Испания закрыла уже второй регион на повторный карантин

Ранее карантин был объявлен в округе города Льейда, а теперь ограничения ввели в автономной области Галиция.

В Испании карантин повторно ввели в автономной области Галисия, в провинции Луго, передает zakon.kz со ссылкой на El Periodico.

Ограничительные меры вступят в силу с 6 июля из-за участившихся новых случаев COVID-19.

Граждане, не имеющие вида на жительство в провинции (Луго), которую будут закрыты на карантин на пять дней из-за вспышки коронавируса, должны покинуть эту территорию сегодня до полуночи или оставаться в регионе в течение пяти следующих дней, - говорится в сообщении.

Минздрав Испании заявляет, что в Галисии, где чуть больше 70 тысяч жителей, карантин охватит муниципалитеты Альфос, Баррейрос, Бурела, Черво, Фос, Луренца и другие.

Ранее в Испании закрыли округ вокруг города Льейда из-за вспышки коронавируса.

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