Назван победитель парламентских выборов в Сербии

21 июня в Сербии состоялись парламентские выборы. Первого июля около 200 тысяч граждан Сербии повторно голосовали на 234 избирательных участках на выборах депутатов Скупщины (парламента) страны.

Опубликованы окончательные данные голосования. Правящая Сербская прогрессивная партия (СПП) президента Сербии Александра Вучича получила 188 мест в парламенте из 250, сообщает zakon.kz.

Партия победила на парламентских выборах с результатом 60,65%, - приводит сообщение Центризбиркома Сербии ТАСС.

Остальные 18 партий не прошли проходной барьер в 3%, но по закону о нацменьшинствах в парламенте будут представлены представители венгерской партии "Союз воеводинских венгров" (9 мест), объединенный избирательный список македонских партий, представляющих македонскую диаспору Сербии (4 места), албанская партия "Албанская демократическая инициатива" (3 места), Партия демократического действия Санджака Сулеймана Углянина (3 места) и 4 представителя малых народностей Сербии.

21 июня в Сербии состоялись парламентские выборы. Первого июля около 200 тысяч граждан Сербии повторно голосовали на 234 избирательных участках на выборах депутатов Скупщины (парламента) страны.

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