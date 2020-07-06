Во время праздников в Чикаго подстрелили 67 человек – 13 погибли

Среди погибших есть дети.

В городе Чикаго в День независимости США в результате разных инцидентов со стрельбой погибли в сумме 13 человек. Ранено – 67, сообщает zakon.kz.

Так, в американском штате Иллинойс неизвестные открыли стрельбу по участникам вечеринки.

Как сообщают СМИ, четыре человека, вооруженные огнестрельным оружием, начали стрелять по толпе. В результате нападения погибли четыре человека, том числе – 14-летний мальчик, получивший ранение в спину. Еще двое раненых скончались на месте, и один — умер в медицинском центре Чикагского университета.

Телеканал NBC Chicago, в свою очередь, сообщает о гибели семилетней девочки в результате стрельбы на западе Чикаго. В момент происшествия она стояла на тротуаре со своей семьей. Внезапно к ним подъехал автомобиль, откуда выскочили неизвестные и открыли огонь.

Девочка была ранена в голову и скончалась в одном из местных медучреждений. В ходе инцидента ранение также получил 32-летний мужчина. Он находится в больнице в удовлетворительном состоянии.

Неделю назад в результате инцидента со стрельбой в Чикаго погиб годовалый ребенок. Ранее, 20 июня, трехлетний мальчик также скончался в результате полученного огнестрельного ранения.

Как сообщил в эфире телеканал Fox News, всего в перестрелках в выходные дни в Чикаго привели к тому, что были ранены 67 человек, еще 13 погибли.

Полицейские Чикаго пока не смогли задержать никого из нападавших. Местные правоохранительные органы также не располагают информацией, что стало мотивом для нападения.

Напомним, что вчера стало известно еще об одной стрельбе в США — неизвестный злоумышленник устроил побоище в ночном клубе Lavish Lounge в штате Южная Каролина на юго-востоке страны. Жертвами стрельбы стали два человека, еще восемь пострадавших были госпитализированы.

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