Поступают телеграммы и письма по случаю Дня столицы и дня рождения Елбасы

Мировые лидеры пожелали Елбасы крепкого здоровья, долголетия и успехов во всех начинаниях. А народу Казахстана счастья и процветания.

На имя Нурсултана Назарбаева продолжают поступать поздравительные адреса от глав иностранных государств и правительств, сообщает zakon.kz со ссылкой на официальный сайт Елбасы.

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин пожелал Первому Президенту Казахстана крепкого здоровья и долголетия.

Вы являетесь основателем Республики Казахстан и лидером нации, заслужившим глубокую любовь и уважение своего народа. Я часто вспоминаю те времена, когда мы вместе плечом к плечу работали во благо китайско-казахстанских отношений. Высоко ценю Ваш выдающийся вклад в развитие сотрудничества между Китаем и Казахстаном. Вы всегда будете моим хорошим другом. Надеюсь, Вы будете и дальше продолжать уделять внимание развитию китайско-казахстанской дружбы. Желаю Вам крепкого здоровья, долголетия и успехов во всех начинаниях. Желаю дружественному народу Казахстана счастья и процветания, - говорится в телеграмме Си Цзиньпина.

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в своей телеграмме подчеркнул, что под руководством Елбасы Республика Казахстан прошла большой путь своего развития.

"Благодаря Вашей дальновидной и решительной политике был достигнут экономический прогресс, обеспечено социальное благополучие и вырос авторитет Казахстана на международной арене.

Уважаемый Нурсултан Абишевич, в этот знаменательный день, еще раз сердечно поздравляю Вас и желаю братскому народу Казахстана вечного мира и процветания", - говорится в телеграмме.

Президент Республики Армения Армен Саркисян отметил, что всегда восхищался масштабом личности и мудростью Елбасы.

Эта знаменательная дата – хороший повод еще раз оценить Ваши великие заслуги в деле динамичного развития Казахстана, упрочения роли страны на международной арене, - говорится в письме А.Саркисяна.

Президент Украины Владимир Зеленский также поздравил Елбасы с 80-летним юбилеем.

"Ваша государственная деятельность является примером исторической дальновидности, неустанной преданности интересам народа, последовательной защиты независимости и активного развития Республики Казахстан.

Убежден, что годы Вашего неутомимого труда по управлению государством стали залогом успешного развития взаимоотношений между нашими странами, которое и впредь будет сохранять положительную динамику. Ценю, что в Вашем лице украинский народ имеет искреннего друга и надежного партнера в Центральной Азии", - написал В.Зеленский.

Президент Республики Польша Анджей Дуда подчеркнул усилия Елбасы в развитии межгосударственного сотрудничества.

Сегодня сложно говорить о международной архитектуре безопасности без участия Казахстана, подтверждением чего являются инициативы, выдвинутые в ходе первого непостоянного членства Казахстана в Совете Безопасности ООН в 2017-2018 гг., и нашей личной совместной работы на этой площадке, - говорится в телеграмме Президента Республики Польша.

Премьер-Министр Республики Армения Никол Пашинян также пожелал Нурсултану Назарбаев и всему народу Казахстана мира и процветания.

"Ценой Ваших многолетних усилий, направленных на развитие Казахстана и наращивание взаимовыгодных интеграционных процессов на евразийском пространстве, достигнут ощутимый прогресс", - написал Н.Пашинян.

Особая роль Елбасы в становлении независимого Казахстана и укреплении международных отношений отмечается также в поздравительных адресах президентов Республики Литва Гитанаса Науседа, Республики Латвия Эгилса Левитса, Короля Иордании Абдаллы II ибн Хусейн аль-Хашими, а также премьер-министров Индии Нарендры Моди и Люксембурга Ксавье Беттель.

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