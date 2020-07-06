В Казахстане выявлены еще 1403 случаев заражения КВИ

Всего в стране подтверждено 48 574 случаев.

На 5 июля 2020 года в Казахстане зарегистрированы 1403 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает zakon.kz.

из них:

- симптомных носителей - 589;

- бессимптомных носителей - 814.

в городе Алматы - 6201(+113),

в городе Нур-Султан -5889(+95),

в Атырауской области - 5791(+325),

в Карагандинской области - 5243(+81),

в городе Шымкент - 3555(+84),

в ЗКО - 3295(+103),

в Алматинской области - 2640(+71),

в ВКО - 2116(+96),

в Туркестанской области - 1989(+61),

в Актюбинской области - 1742(+32),

в Жамбылской области - 1730(+59),

в Мангистауской области - 1577(+124),

в Акмолинской области - 1452(+32),

в Кызылординской области -1449(+40),

в Павлодарской области - 1408(+53),

в СКО - 1399(+17),

в Костанайской области - 1098(+17),

Всего в стране подтверждено 48 574 случаев, - говорится в сообщении МВК по нераспространению COVID-19.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!