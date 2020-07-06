В Казахстане выявлены еще 1403 случаев заражения КВИ
Всего в стране подтверждено 48 574 случаев.
На 5 июля 2020 года в Казахстане зарегистрированы 1403 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает zakon.kz.
из них:
- симптомных носителей - 589;
- бессимптомных носителей - 814.
в городе Алматы - 6201(+113),
в городе Нур-Султан -5889(+95),
в Атырауской области - 5791(+325),
в Карагандинской области - 5243(+81),
в городе Шымкент - 3555(+84),
в ЗКО - 3295(+103),
в Алматинской области - 2640(+71),
в ВКО - 2116(+96),
в Туркестанской области - 1989(+61),
в Актюбинской области - 1742(+32),
в Жамбылской области - 1730(+59),
в Мангистауской области - 1577(+124),
в Акмолинской области - 1452(+32),
в Кызылординской области -1449(+40),
в Павлодарской области - 1408(+53),
в СКО - 1399(+17),
в Костанайской области - 1098(+17),
Всего в стране подтверждено 48 574 случаев, - говорится в сообщении МВК по нераспространению COVID-19.
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