Олимпийцы Казахстана поздравили Елбасы

Дорогой Нурсултан Абишевич! Как дальновидный политик и человек, отдающий все силы на развитие своей страны, Вы лучше всех знаете, каким тяжелым трудом и упорством достигаются любые победы.

Глубокоуважаемый Нурсултан Абишевич, дорогой Первый Президент!

От имени Национального Олимпийского комитета Казахстана поздравляем Вас с юбилеем!

Олимпийский спорт нашей страны неразрывно связан с Вами, с Вашей поддержкой и вниманием. В годы становления независимости одним из первых шагов Казахстана было присоединение к олимпийскому движению – и это показывает, какое огромное значение Вы всегда придавали спорту, олимпийским идеалам и ценностям, которые разделяет все человечество – мир, солидарность, уважение и единство во всем нашем разнообразии.

Ваша отеческая забота и личная поддержка олимпийцев всегда были лучшей мотивацией для новых спортивных подвигов. Мы с гордостью представляли нашу страну на крупнейших мировых стартах, на лучших спортивных аренах и соревнованиях самого высокого ранга, высоко поднимая наш флаг! Наш гимн исполнялся для всего мира в честь больших побед Казахстана.

Вы стали лучшим послом Олимпийского движения Казахстана на все времена, на личном примере показывая приверженность спорту и здоровому образу жизни. За годы независимости в столице и регионах построены спортивные сооружения мирового уровня, которые привлекают внимание международных Федераций и позволяют проводить соревнования любого масштаба. Чемпионаты и кубки мира объединяют не только лучших атлетов мира в Казахстане, но и в первую очередь дают возможность нашим детям и молодежи вживую увидеть своих кумиров и быть свидетелями их успехов, вдохновляя их заниматься спортом. Благодаря Вашему личному участию, Казахстан по праву может называться спортивной державой!

Дорогой Нурсултан Абишевич! Как мудрый наставник, дальновидный политик и человек, отдающий все силы на развитие своей страны, Вы лучше всех знаете, каким тяжелым трудом и упорством достигаются любые победы. На протяжении многих лет строя и развивая наше государство, Вы всегда вдохновляли нас, Олимпийцев, и всегда доверяли нам, и мы искренне благодарны Вам за это.

От имени всего спортивного сообщества нашей страны поздравляем Вас с 80-летним юбилеем! Примите наши искренние пожелания крепкого здоровья и благополучия!

С уважением Олимпийская семья Казахстана

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