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Митрополит Астанайский и Казахстанский Александр поздравил Елбасы с 80-летием 

"Всему миру Вы известны как мудрый политик и выдающийся государственный деятель, посвятивший жизнь служению Отечеству".

Фото : Видео кадр6 июля 2020, 09:59

Одним из важнейших достижений многолетней государственной работы стало утверждение в республике межнационального мира и межконфессионального согласия, благодаря чему наша страна является примером для мирового сообщества и уникальной диалоговой площадкой для сотрудничества представителей мировых и традиционных религий, говорится в поздравлении, передает zakon.kz.

Ваше Превосходительство, глубокоуважаемый Нурсултан Абишевич!

От лица архипастырей, духовенства и верующих Православной Церкви Казахстана примите слова поздравления с особой датой в Вашей жизни – 80-летием со Дня рождения!

Всему миру Вы известны как мудрый политик и выдающийся государственный деятель, посвятивший жизнь служению Отечеству. Ваш огромный жизненный опыт, мудрость и политическая дальновидность стали достоянием Республики в непростых условиях ее становления. Все эти годы были отмечены проведением полномасштабных реформ во всех сферах жизни, созданием условий для роста экономики, последовательной демократизацией общества. Заданные Вами в 1991 году темпы развития страны, усиливаются и дают свои ощутимые результаты.

С Вашим именем связано возвращение Казахстана к традиционным духовно-нравственным ценностям и культурным корням. Одним из важнейших достижений многолетней государственной работы стало утверждение в Республике межнационального мира и межконфессионального согласия, благодаря чему наша страна является примером для мирового сообщества и уникальной диалоговой площадкой для сотрудничества представителей мировых и традиционных религий.

Епископат, духовенство и миряне Православной Церкви Казахстана и в дальнейшем будут принимать активное участие в деле государственного и общественного строительства, в укреплении межконфессионального мира и межнационального согласия в стране.

В этот особый для Вас день прошу принять искренние пожелания крепости душевных и телесных сил, благополучия, помощи Божией и успехов в служении народу Казахстана.

С глубоким уважением и благопожеланиями, глава Православной церкви Казахстана митрополит Астанайский и Казахстанский


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