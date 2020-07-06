Куда сообщать алматинцам о случаях нарушения режима карантина

Телефоны разместил telegram-канал @stopcov.

Опубликованы контакты для обращений в случае обнаружения фактов нарушений карантинного режима в Алматы, сообщает zakon.kz.

Телефоны разместил telegram-канал акимата.

1. Алатауский район — 87757814550;

2. Алмалинский район — 87017165925;

3. Ауэзовский район — 87014009193, 87477615582;

4. Бостандыкский район — 87011223059;

5. Жетысуский район — 87011071790, 87475574071;

6. Медеуский район — 87078224078;

7. Наурызбайский район — 87077527927;

8. Турксибский район — 87011940719, 87051895289, 87071895289.

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