Куда сообщать алматинцам о случаях нарушения режима карантина
Телефоны разместил telegram-канал @stopcov.
Фото : almaty.gov.kz6 июля 2020, 10:04
Опубликованы контакты для обращений в случае обнаружения фактов нарушений карантинного режима в Алматы, сообщает zakon.kz.
Телефоны разместил telegram-канал акимата.
1. Алатауский район — 87757814550;
2. Алмалинский район — 87017165925;
3. Ауэзовский район — 87014009193, 87477615582;
4. Бостандыкский район — 87011223059;
5. Жетысуский район — 87011071790, 87475574071;
6. Медеуский район — 87078224078;
7. Наурызбайский район — 87077527927;
8. Турксибский район — 87011940719, 87051895289, 87071895289.
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