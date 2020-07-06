Врачи объяснили, как определять серьезные болезни по языку

Специалисты дали несколько простых советов, как избежать целого ряда проблем и поддерживать ротовую полость в порядке.

Австралийские стоматологи рассказали, как определить наличие серьезных заболеваний по языку, передает zakon.kz.

О болезнях может свидетельствовать белый налет, который не проходит более двух недель, сообщило Daily Mail.

Специалисты из Центра неотложной стоматологической помощи Сиднея отметили, что белый налет на языке может свидетельствовать о плохой гигиене полости рта, но также может говорить о том, что человек курит или неумеренно употребляет горячительные напитки. Такой налет не опасен, и обычно от него можно избавиться самостоятельно. Однако если он наблюдается больше двух недель без видимых причин, то может быть признаком дрожжевой инфекции или лейкоплакии.

Когда язык пациента краснеет и рецепторы на нем становятся ярче, врач может заподозрить аллергическую реакцию или дефицит фолиевой кислоты в организме. Это происходит из-за стресса или недостатка фолиевой кислоты и витамина B12. Такой симптом характерен и для аллергической реакции, остром фарингите или скарлатине.

Специалисты дали несколько простых советов, как избежать целого ряда проблем и поддерживать ротовую полость в порядке. Они напомнили о необходимости чистить зубы два раза в день, а также чистить язык обратной стороной зубной щетки, употреблять поменьше сахара, пить много воды, а также бросить курить.

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