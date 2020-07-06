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Нурсултан Назарбаев: "Я люблю Восточный Казахстан"

За то, что здесь основа, индустрия, металлургия, химия, цветные металлы, сельское хозяйство, машиностроение. Все здесь есть! - Елбасы.

Фото : -6 июля 2020, 11:04

Во время одного из визитов в регион Елбасы признался в любви ВКО, сообщает zakon.kz.

В июле 2017 года Нурсултан Назарбаев в очередной раз посетил Восточный Казахстан с рабочим визитом. На этот раз Усть-Каменогорск порадовал Президента открытием нового парка "Нурлы жол" на проспекте Сатпаева. Сквер разбили за семь месяцев. В центре парка расположилась выставка археологических находок, сделанных в Шиликтинской долине, в Берельских курганах, на руинах монастыря Аблаикит.

Я люблю Восточный Казахстан, – признался Президент. – За то, что здесь основа, индустрия, металлургия, химия, цветные металлы, сельское хозяйство, машиностроение. Все здесь есть!

Сегодня у Первого Президента страны Нурсултана Назарбаева юбилей. Его личность знаменует собой целую эпоху в жизни республики. Жители Восточного региона поздравляют Елбасы со знаменательной датой.


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