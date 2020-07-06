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Насколько необходима дыхательная гимнастика при лечении коронавируса

Как отметила врач, дыхательная гимнастика полезна при реабилитации, в "острый" период может обострить симптомы.

Фото : doneck-news.com6 июля 2020, 11:42

Кандидат медицинских наук, доцент, заведующая кафедрой скорой медицинской помощи, анестезиологии и интенсивной терапии НАО "Медицинский университет Астана" Нурила Малтабарова высказалась о пользе дыхательной гимнастики при лечении коронавируса, передает корреспондент zakon.kz.

На сегодняшний день дыхательная гимнастика полезна в рамках реабилитации. Но важно помнить о том, что дыхательная гимнастика в острый период нежелательна, чтобы не обострять имеющиеся на сегодняшний день жалобы пациентов, - сказала Нурила Малтабарова на брифинге в СЦК.

Она отметила, что самостоятельно заниматься дыхательной гимнастикой не нужно, необходимо обратиться к врачу-реабилитологу.

Дыхательная гимнастика в протоколе прописана, это в рамках реабилитации. Непосредственно на амбулаторном уровне, после получения лечения на уровне стационара, вы можете обратиться к реабилитологу и получить весь спектр рекомендаций по дыхательной гимнастике, - добавила Малтабарова.


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