Насколько необходима дыхательная гимнастика при лечении коронавируса

Как отметила врач, дыхательная гимнастика полезна при реабилитации, в "острый" период может обострить симптомы.

Фото : doneck-news.com

Кандидат медицинских наук, доцент, заведующая кафедрой скорой медицинской помощи, анестезиологии и интенсивной терапии НАО "Медицинский университет Астана" Нурила Малтабарова высказалась о пользе дыхательной гимнастики при лечении коронавируса, передает корреспондент zakon.kz. На сегодняшний день дыхательная гимнастика полезна в рамках реабилитации. Но важно помнить о том, что дыхательная гимнастика в острый период нежелательна, чтобы не обострять имеющиеся на сегодняшний день жалобы пациентов, - сказала Нурила Малтабарова на брифинге в СЦК. Она отметила, что самостоятельно заниматься дыхательной гимнастикой не нужно, необходимо обратиться к врачу-реабилитологу. Дыхательная гимнастика в протоколе прописана, это в рамках реабилитации. Непосредственно на амбулаторном уровне, после получения лечения на уровне стационара, вы можете обратиться к реабилитологу и получить весь спектр рекомендаций по дыхательной гимнастике, - добавила Малтабарова.

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