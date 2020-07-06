Вдохновляет на новые высоты и победы - спортсмены поздравляют Елбасы

Казахстанские спортсмены поздравляют Елбасы с днем рождения.

"Здоровье нации - основа успешного будущего Казахстана", с такими словами Первый президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев задавал импульс развитию отечественного спорта.

Елбасы неоднократно отмечал, что только здоровая нация может конкурировать в современных условиях, а сама сфера спорта работает на престиж и авторитет страны. И на протяжении истории независимого Казахстана Елбасы всегда уделял большое внимание развитию спорта, по отечески относился к самим атлетам, и на своем примере демонстрировал важность соблюдения здорового образа жизни.

Сегодня, 6 июля, Первый Президент страны отмечает свой юбилей. К многочисленным поздравлениям присоединяются и представители спортивной общественности страны.

Олимпийский чемпион Лондона-2012 Александр Винокуров одним из первых поздравил Елбасы с днем рождения:

Многоуважаемый Нурсултан Абишевич! От имени спортсменов Казахстана поздравляю Вас с юбилеем! Я бесконечно благодарен Вам за огромный вклад и искреннюю веру в развитие казахстанской школы велоспорта, ставшей одной из самых сильных и узнаваемых в мире! Низкий поклон, это большая заслуга для всех наших ребят, которые занимаются, любят этот вид спорта и вкладывают свои усилия, у них есть надежды на будущее, быть оцененными и востребованными в своей родной стране! Я искренне желаю крепкого здоровья, счастья и благополучия Вам и Вашим близким!

Серебряный призер Олимпиады в Рио-2016, лидер команды по дзюдо Елдос Сметов с теплотой вспоминает встречу с Елбасы, поздравляя его с 80-летним юбилеем.

После окончания Олимпиады в Рио-де-Жанейро в 2016 году, как обычно, президент принял спортсменов сборной Казахстана. Мы получали государственные награды из рук Нурсултана Абишевича. Я помню, что был удивлен его простотой и мудростью. Помню его слова, которые он сказал мне в конце церемонии награждения: "Не расстраивайся своей серебряной награде, ты возьмешь золотую награду на следующей Олимпиаде - я в это верю. Ты сможешь это сделать, Казахстанцы верят в тебя". Я вспоминаю его слова поддержки, и благодарю за это - тогда это дало мне сил продолжать то, что я люблю делать. То, что наш Первый президент и сейчас такой активный и полон сил - показывает, как он близок к спорту. Он всегда поддерживает наш отечественный спорт и уделяет внимание спортсменам, и в этом является примером для многих. Я поздравляю Нурсултана Абишевича с днем ​​рождения, и от имени всех нас благодарю за развитие казахстанского спорта. Я приложу все силы, чтобы оправдать ваши надежды и высоко поднять наш флаг в честь больших побед Казахстана.

Олимпийский чемпион Рио-2016, казахстанский пловец Дмитрий Баландин поздравил Елбасы вместе со всей командой Казахстана по водным видам спорта:

От всех спортсменов, специалистов и тренеров национальной команды Казахстана по водным видам спорта мы поздравляем Нурсултана Абишевича с Юбилеем! Мы все знаем, какой вклад за годы независимости Казахстана вы внесли как в массовый, так и Олимпийский спорт. И все те достижения, которые наши спортсмены показывают на азиатских и мировых аренах, являются безусловным подтверждением этому. Наш народ всегда считал здоровье главным богатством человека. Следуя этому древнему завету, вы делали и делаете все возможное для того, чтобы крепло духовное и физическое здоровье нашего народа. Поднятый флаг Казахстана на мировых спортивных аренах одно из самых значимых достижений нашего государства. Вы всегда будете для нас тем лидером, за которым мы готовы идти к самым высоким и ярким победам!

Поздравил с юбилеем Первого Президента и прославленный казахстанский боксер, дважды поднимавшийся на пьедестал почета Олимпийских игр Адильбек Ниязымбетов.

Впечатление от встречи с Президентом сложно описать. После летних Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро, наши с Василием Левитом завоеванные серебряные медали были приравнены к золотым, такая поддержка для спортсменов от нашего народа, от нашего Елбасы бесценна. Это были самые счастливые моменты в нашей жизни. Я бесконечно благодарен за это внимание и заботу, которую всегда мы чувствовали от Первого Президента. Искренне желаю ему крепкого здоровья и благополучия!

Свои личную историю, связанную с Нурсултаном Назарбаевым, вспоминает обладатель полного комплекта наград Олимпийских игр, легкоатлетка Ольга Рыпакова.

За время своей спортивной карьеры мне посчастливилось неоднократно встречаться с Елбасы. Я помню, как мы волновались перед первой аудиенцией - но, как выяснилось, переживать было не о чем. Нурсултан Абишевич был крайне доброжелателен, спокоен, и его уверенность передалась всем нам. Для каждого из спортсменов он нашёл какие-то свои особенные слова. Я хорошо помню, как после победы на Олимпийских играх в Лондоне, Нурсултан Абишевич лично поздравил меня, эти минуты были незабываемы. Потому что именно в тот момент я ощутила невыразимую гордость от того, что представляла свою родину - Республику Казахстан. Вся наша спортивная семья знает, что Елбасы всегда смотрит выступления казахстанских спортсменов, даже если они транслируются поздно ночью. Что для него очень важно видеть, как флаг Казахстана развевается на пьедестале почёта.

Еще я хорошо помню нашу встречу в Ашхабаде накануне V Азиатских игр. Тогда Нурсултан Назарбаев специально приехал, чтобы поддержать спортсменов, поинтересоваться нашим настроением и пожелать удачи.

Быть примером достойным подражания, вдохновлять других на новые высоты и победы - это именно то, чему стоит поучиться у нашего Первого Президента.

Я благодарна Нурсултану Назарбаеву за его чуткость, за то, что он всегда с готовностью откликается на все просьбы спортсменов и делает очень многое для того, чтобы Казахстан стал кузницей новых чемпионов. И спортивная семья - это лишь один пример. Я знаю, что поддержку Нурсултана Абишевича не раз почувствовали представители самых различных сфер, потому что Елбасы всегда готов помочь тем, кто хочет сделать жизнь в нашей стране лучше!

От имени всей Олимпийской семьи желаем Елбасы крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и бодрости духа.

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