Президент Кыргызстана поздравил Елбасы с Днем рождения

Сооронбай Жээнбеков отметил, что с именем Нурсултана Назарбаева связано успешное развитие Казахстана.

Сооронбай Жээнбеков поздравил Елбасы с днем 80-летия, пожелав крепкого здоровья, долголетия и достижения новых успехов в многогранном государственном труде, сообщает zakon.kz со ссылкой на сайт Елбасы.

Президент Кыргызстана отметил, что с именем Нурсултана Назарбаева связано успешное развитие Казахстана и рост благосостояния его народа, а опыт и авторитет Лидера нации играет исключительно ценную роль для развития интеграционных процессов в регионе.

Елбасы поблагодарил Сооронбая Жээнбекова за поздравления и выразил уверенность в дальнейшем укреплении исторически сложившихся добрососедских связей между двумя братскими странами.

Разговор состоялся по инициативе кыргызской стороны.

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