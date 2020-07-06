Кроме того, ведутся активные работы по очистке действующих коллекторов. Из 354 км 134 км нуждаются в прочистке.

В Нур-Султане ведется строительство трех крупных ливневых канализаций и очистных сооружений, сообщает zakon.kz.

Одним из масштабных проектов является строительство очистных сооружений в микрорайоне Молодежный (пересечение ул. Ташенова и ул. Амман). Мощность сооружений составит свыше 42 тыс. кубометров в сутки. Это позволит исключить подтопления улиц Ташенова, Бараева, Валиханова, Иманбаевой и проспект Республики.

Строительство ливневых канализаций и очистных сооружений – системный вопрос, над которым мы работаем. В микрорайоне Молодежный уже в текущем году завершим строительство подводящего коллектора, что значительно позволит снизить риски подтопления данных улиц. Полностью проект будет завершен в 2021 году. Это позволит реализовать сразу две задачи: исключить подтопления и создать общественное пространство для жителей. Так как строительство предусмотрено в подземном исполнении, то над площадкой сооружения предусмотрели устройство сквера с благоустройством, озеленением. Еще одним крупным проектом является строительство магистрального коллектора ливневой канализации на проблемном участке Б. Момышулы (начало берет от ул. Дауылпаз до ул. Елим-ай). Проблема будет решена осенью текущего года, - сказал аким столицы Алтай Кульгинов.

До конца 2020 года будет завершено строительство очистных сооружений и магистрального коллектора в жилом массиве Тельмана. Мощность составит свыше 36 тыс. кубометров в сутки. Это позволит обезопасить от подтоплений сам ЖМ "Тельмана", зону перспективной застройки вдоль ул. № 27 и т.д.

Также ведутся работы по расширению диаметров труб ливневых канализаций по пр. Туран и пр. Улы Дала.

Кроме того, ведутся активные работы по очистке действующих коллекторов. Из 354 км 134 км нуждаются в прочистке. К примеру, из коллектора (ул. Ташенова) было извлечено более 34 тонн мусора. Коллектор по ул. Бараева был забит на 60% - при очистке выяснилось, что неизвестные слили бетон. В 2019 году была решена проблема с ливневой канализацией по двум участкам в районе аллеи Мынжылдык.

Акиматом столицы ведется системная работа по строительству ливневых канализаций и очистных сооружений для недопущения подтопления улиц, - говорится на сайте акимата.

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