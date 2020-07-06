Умер легендарный композитор Эннио Морриконе

Морриконе был 91 год.

Умер итальянский композитор Эннио Морриконе, сообщает zakon.kz.

Как пишет La Repubblica, он скончался в ночь на 6 июля в клинике в Риме из-за последствий падения. По данным издания, композитор сломал бедренную кость.

Морриконе был 91 год.

Лучшая музыка в кино - это музыка, которую вы слышите. Музыка, которую не слышно, для фильма не годится, независимо от того, насколько она хороша, - говорил маэстро.

Эннио Морриконе был один из самых известных композиторов современности и безусловно самый известный в мире композитор кино. За свою долгую и плодовитую карьеру он написал музыку более чем к 400 фильмам и телесериалам, снятым в Италии, Испании, Франции, Германии, России и США. Морриконе признался, что сам точно не помнит, сколько саундтреков он создал, но получается, что писал в среднем по одному в месяц.

Как кинокомпозитор он был пять раз номинирован на "Оскар", а в 2007 году он получил "Оскар" за выдающийся вклад в кинематограф. Кроме того, в 1987 году за музыку к фильму "Неприкасаемые" он был удостоен премий "Золотой глобус" и "Грэмми". Среди фильмов, к которым Морриконе написал музыку, следует особо отметить следующие: "За пригоршню долларов", "На несколько долларов больше", "Хороший, плохой, злой", "Однажды на Диком Западе", "Однажды в Америке", "Миссия", "Декамерон", "Багси", "Профессионал", "Неприкасаемые", "Новый кинотеатр „Парадиз“", телесериал "Спрут".

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