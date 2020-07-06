Волонтерам подарили лимитированные футболки с подписью Назарбаева

Ранее благодарственные письма, подписанные Лидером партии Нурсултаном Назарбаевым, получили более 3 тысяч молодых казахстанцев.

В Центральном аппарате "Nur Otan" специальной медалью "Халық алғысы", учрежденной Главой государства Касым-Жомартом Токаевым, наградили наиболее активных волонтеров общереспубликанской акции "Biz Birgemiz", сообщает zakon.kz.

Ранее благодарственные письма, подписанные Лидером партии Нурсултаном Назарбаевым, получили более 3 тысяч молодых казахстанцев.

В ходе торжественной церемонии первый зампред партии Бауыржан Байбек отметил, что за последние несколько месяцев по инициативе Нурсултана Абишевича Назарбаева Фондом "Birgemiz" прямой финансовой поддержкой было охвачено 550 тысяч наиболее нуждающихся семей. Обеспечена бесплатная раздача более 5 млн масок. По линии партии "Nur Otan" и Фонда Первого Президента порядка 300 тысяч семей получили продуктовые корзины и товары первой необходимости. Вся эта масштабная работа, по его словам, была бы невозможна без помощи волонтеров.

Сегодня мне выпала честь от имени Главы государства Касым-Жомарта Кемелевича Токаева вручить вам специальную медаль "Халық алғысы". Рискуя своим здоровьем и безопасностью на протяжении нескольких месяцев вы активно помогали нуждающимся казахстанцам. Одними из первых отправились на помощь к пострадавшим от подтопления жителям Мактааральского района Туркестанской области. Спасибо вам за вашу гражданскую активность и отзывчивость. Уверен, что многие из вас примут активное участие в наших внутрипартийных праймериз, - подчеркнул он.

Вместе с медалью от имени Главы государства волонтерам также были подарены лимитированные футболки с изображением и подписью Первого Президента страны Нурсултана Назарбаева.

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