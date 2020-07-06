Как отметил аким города, основное количество зараженных приходится на трудоспособное население. Это в свою очередь связано с послаблением карантинных мер.

Ежедневно в Алматы госпитализируют по 100 человек, сообщил на брифинге в СЦК аким города Алматы Бакытжан Сагинтаев, передает корреспондент zakon.kz.

На сегодня по городу зафиксировано 6 202 случаев КВИ. В целом ежедневный прирост 1,1 %. Основное количество зараженных приходится на трудоспособное население. Это в свою очередь связано с послаблением карантинных мер, — сообщил Сагинтаев.

На сегодня, по его словам, 1 772 человек находятся в инфекционных стационарах, 2 485 выздоровивших, 26 — умерших. Из общего количества 24 пациента находятся в крайне тяжелом состоянии, 349 в тяжелом, 1 264 в средней степени тяжести.

Аким добавил, что по койко-местам задействовано 19 стационаров мощностью 4 232 места. Если сравнивать с тем, что было вначале, то мощность в 9 раз увеличилось.

Завтра у нас открывается еще одна клиника на 150 мест, до конца неделе на базе научного центра урологии будет открыто еще 150 мест и на базе "Халык арена" будет развернуто также 200 коек. Итого до конца неделе будет развернуто дополнительно 50 мест. Ежедневно в инфекционные стационары госпитализируются порядка 100 человек. Задача стоит до 1 сентября довести количество койко-мест до 6000 коек. Таким образом поручение главы государства по доступности помощи будет выполнено, — отметил Сагинтаев.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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