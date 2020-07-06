"Халык Арену" полностью закроют под стационар - дети там заниматься не будут

В ближайшее время там появятся койки для больных коронавирусом.

Ледовый дворец "Халык Арена" полностью закроют для посещения, там развернут стационар. Об этом сообщил аким Алматы Бакытжан Сагинтаев, передает корреспондент zakon.kz.

Дети там не будут заниматься. "Халык Арена" полностью закрывается. К сожалению, такое решение было принято. Конечно, дети хотели бы позаниматься, там много кружков и секций. Но "Халык Арена" будет полностью закрыта под стационары, - сообщил Бакытжан Сагинтаев на брифинге в СЦК.

Он отметил, что работники дворца, тренеры и родители, чьи дети посещают кружки, с пониманием отнеслись к такой новости.

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