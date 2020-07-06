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"Халык Арену" полностью закроют под стационар - дети там заниматься не будут

В ближайшее время там появятся койки для больных коронавирусом.

Фото : Olympic.kz6 июля 2020, 15:34

Ледовый дворец "Халык Арена" полностью закроют для посещения, там развернут стационар. Об этом сообщил аким Алматы Бакытжан Сагинтаев, передает корреспондент zakon.kz.

Дети там не будут заниматься. "Халык Арена" полностью закрывается. К сожалению, такое решение было принято. Конечно, дети хотели бы позаниматься, там много кружков и секций. Но "Халык Арена" будет полностью закрыта под стационары, - сообщил Бакытжан Сагинтаев на брифинге в СЦК.

Он отметил, что работники дворца, тренеры и родители, чьи дети посещают кружки, с пониманием отнеслись к такой новости.


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