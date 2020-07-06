Фосфорщики и аграрии Жамбылской области поздравили Елбасы с Днем столицы и с юбилеем

Сегодня Казахстан – одно из крупных, динамично развивающихся, перспективных и успешных государств, которое активно интегрируется в мировую экономическую и политическую политику.

Уважаемый Нурсултан Абишевич! Сердечно поздравляем Вас с Днем столицы и с Вашим днем рождения!

Вы – политик с мировым именем, сумевший в непростые годы, на осколках распавшегося государства, отстоять независимости и возродить молодую перспективную независимую республику. Вы нашли оптимальный баланс между национальными интересами растущего суверенного государства и глобальными тенденциями мирового развития. Определив основные перспективы развития Казахстана, Вы, Нурсултан Абишевич, создали основу для уверенности казахстанцев в своем завтрашнем дне.

Вы своим волевым решением перенесли столицу на север республики, создав из маленького провинциального городка в казахстанской степи современный мегаполис с уникальной захватывающей архитектурой. Нур-Султан - это Ваше творение и гордость всего казахстанского народа.

Сегодня Казахстан – одно из крупных, динамично развивающихся, перспективных и успешных государств, которое активно интегрируется в мировую экономическую и политическую политику.

Уважаемый Нурсултан Абишевич, находясь на посту Президента, Вы обращали особое внимание на развитие драйверов экономики – отраслей, создаваемых в рамках инновационной индустриализации. И именно развитие химической промышленности было определено одним из приоритетных направлений в Государственной программе индустриально-инновационного развития.

Жамбылская область всегда считалась центром химической промышленности Казахстана. Здесь сконцентрированы значительные залежи фосфоритосодержащих руд. В один из своих визитов в наш регион Вы отметили, что в области необходимо возрождать химический кластер.

«Развивая имеющийся потенциал химической промышленности, мы не только создаем новые экспортные производства, но и закладываем серьезную основу для повышения производительности сельского хозяйства, что должно позволить нам стать одним из основных поставщиков продовольствия в мире», — отметили тогда Вы.

В настоящее время прирост объемов химической продукции обеспечивается за счет следующих компаний: ТОО «Казфосфат», которое создает всю цепочку добавленной стоимости от добычи и переработки руды до производства технических фосфатов и минеральных удобрений. В его составе действуют крупные производства по добыче и переработке фосфоритов. А также завод по производству цианида натрия ТОО «Talas Investment Company» - первое в Казахстане предприятие химической промышленности, производящее данный вид продукции.

В регионе успешно реализуется и крупный инвестиционный проект российской Минерально-химической компании «ЕвроХим» мощностью 1,4 миллиона тонн в год минеральных удобрений. Развитие химической промышленности, возрождение которой стало возможным благодаря Вам, Нурсултан Абишевич, способствует развитию и сельского хозяйства.

Ежегодно в Жамбылской области наблюдается стабильный рост практически по всем отраслям экономики. Наши аграрии используют минеральные удобрения местных производителей, получая отличный урожай. Так, по росту продукции сельского хозяйства среди регионов страны Жамбылская область занимает первое место. Мы благодарны Вам, Нурсултан Абишевич, за то, что сегодня живем в процветающем государстве, имеем стабильный доход и уверено смотрим в будущее.

Поздравляем Вас с Днем столицы! Желаем городу Нур-Султану и его жителям процветания, а нашему Елбасы крепкого здоровья, долгих лет жизни, душевного спокойствия и благополучия.

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