Блогеры Алматинской области выразили благодарность Елбасы за неоценимый вклад в развитие Казахстана

Также известный блогер и представитель АНК Алматинской области Эмиль Хаджиев выразил теплые слова поздравления Елбасы.

Ко Дню Столицы и юбилея Елбасы Нурсултана Назарбаева администраторы известных пабликов и ряд популярных блогеров Алматинской области поздравили Первого Президента страны с юбилеем, передаёт Zakon.kz.



Так, к примеру администратор популярной странички в Instagram Taldyparis.city поблагодарил Елбасы за профессионализм и пожелал крепкого здоровья.

«Мудрая политика и добрые инициативы Елбасы за кратчайшие сроки вывели страну на мировую арену. Сегодня Казахстан славится на весь мир как стабильная и самая миролюбивая страна. И в этом есть ваша неоценимая заслуга. Хотим от всего сердца пожелать Вам крепкого здоровья и всех благ. Спасибо за профессионализм, благодаря которому наша страна встала на путь развития после длительных сложностей», – написал администратор паблика Талгат Аблаев.

Также известный блогер и представитель АНК Алматинской области Эмиль Хаджиев выразил теплые слова поздравления Елбасы.

«Ваш опыт, своевременные и точные решения всегда были примером для меня. Я с уверенностью могу сказать, что ваш трудовой путь настоящая школа для всего поколения. Ваш богатый опыт и большие знания всегда будут востребованы в деле развития нашего государства. Уважаемый Нурсултан Абишевич, поздравляю Вас с юбилеем, желаю крепкого здоровья и долгих лет жизни!", – поделился записью в своем Instagram популярный блогер.

Не менее искренними пожеланиями в адрес Нурсултана Назарбаева в своей странице Facebook поделился пресс-секретарь акима Панфиловского района и по совместительству известный блогер Нурбол Ханагат.

«Благодаря вашим стратегическим инициативам и умению предугадывать будущее, наша многонациональная страна встала на путь развития. В результате вашего упорного труда Казахстан прославился на весь мир. Желаем долгих лет жизни», – написал он.

Общественный деятель и блогер Жанна Арынбекова, журналист Самал Кабышева тоже выразили признательность Елбасы за его неоценимый вклад в развитие страны и поздравили всех с Днем Столицы, пожелав казахстанцам крепкого здоровья и процветания.

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