Еще 47 казахстанцев вылечились от КВИ

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 15 907 человек.

В Казахстане 47 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, сообщает zakon.kz.

в Восточно-Казахстанской области - 7,

в Туркестанской области - 7,

в Павлодарской области – 21,

в Костанайской области – 6,

в Мангистауской область - 6.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 15 907 человек, - говорится в сообщении МВК по нераспространению COVID-19.

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