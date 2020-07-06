Еще 47 казахстанцев вылечились от КВИ
Всего в стране от COVID-19 выздоровели 15 907 человек.
Фото : developingeconomics6 июля 2020, 15:42
В Казахстане 47 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, сообщает zakon.kz.
в Восточно-Казахстанской области - 7,
в Туркестанской области - 7,
в Павлодарской области – 21,
в Костанайской области – 6,
в Мангистауской область - 6.
Всего в стране от COVID-19 выздоровели 15 907 человек, - говорится в сообщении МВК по нераспространению COVID-19.
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