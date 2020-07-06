Сагинтаев пообещал привлечь к ответственности за бесконтрольную продажу лекарств в аптеках Алматы

На сегодняшний день, по словам акима, сотрудники комитета контроля ведут мониторинг и жесткий контроль в этом вопросе.

Если будут факты бесконтрольных продаж сотрудниками аптек лекарственных средств, то по отношению к ним будут приниматься жесткие меры, заявил на брифинге в СЦК аким города Алматы Бакытжан Сагинтаев, передает корреспондент zakon.kz.

Считаю, что это не правильно, когда отпускается все без рецептов. У нас есть соответствующий комитет контроля, сотрудники ведут жесткий контроль. Если такие факты будут, то комитет будет принимать жесткие меры в отношении аптек или сотрудников, которые допускают такие нарушения, — сказал Сагинтаев.

Ранее также сообщалось, что Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил правительству и правоохранительным органам урегулировать проблему с повышением цен в аптеках.

Об этом он написал на своей странице в twitter.

Граждане справедливо жалуются на факты необоснованного повышения цен в аптеках на жизненно важные лекарства. В условиях пандемии это недопустимо. Правительству и правоохранительным органам поручено заняться данной проблемой. Виновные будут привлекаться к ответственности, - написал Президент.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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