Все предприятия должны соблюдать масочный режим, дистанцию на местах и иметь санитайзеры, отметил аким города.

Более 700 предприятий Алматы наказаны за несоблюдение санитарных норм. Об этом сообщил аким города Бакытжан Сагинтаев, передает корреспондент zakon.kz.

Он отметил, что все предприятия, которые продолжают работу, должны соблюдать масочный режим, дистанцию. Также обязательным должно быть наличие санитайзеров и ковриков при входе, в лучшем случае - дезинфицирующих тоннелей.

Такие простые вещи и меры, которые необходимо соблюдать. К сожалению, очень много предприятий халатно к этому относятся, приходится реагировать на такие случаи. Сегодня более 700 предприятий наказаны, работа продолжается, - сказал градоначальник.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!