Сагинтаев: Все заболевшие должны получить лечение – это принципиальный вопрос

Сегодня в городе для борьбы с коронавирусом уже задействовано 19 стационаров с коечной мощностью 4232 места – рост составил практически в 9 раз.

Аким города Алматы Бакытжан Сагинтаев рассказал о принимаемых в городе мерах по стабилизации эпидемиологической ситуации, сообщает zakon.kz.

Он отметил, что ведутся активные работы по недопущению распространения коронавируса в городе.

На амбулаторном уровне развернута "виртуальная инфекционная больница". Начал работу центр мониторинга пациентов для наблюдения и коррекции нуждающихся в лечении COVID-19. Работает ситуационный центр в режиме 24/7, что позволяет держать тяжелых пациентов на контроле. Особенно это касается пожилых.

Также запустили работу Центра психического благополучия и оказания психологической помощи. Задействовано более 50 специалистов в системе здравоохранения. Усилена работа мобильных бригад по мониторингу пациентов с симптомами и подтвержденным диагнозом COVID-19. В городе сейчас 72 такие бригады, куда входят зав.отделениями, врачи инфекционисты, участковые врачи и медсестры. Всего задействовано 297 сотрудников. Работает единый call-центр 3000-103, 3000-505, 103.

В городе уже задействовано 28 аппаратов КТ и 70 цифровых рентген-установок. Ведется работа по увеличению пропускной способности лабораторий. Кроме того, 25 аппаратов ИВЛ. В резерве находятся – 30. В ближайшее время поступит еще 70. Аванс проплачен, ожидается поставка. В городе нет дефицита оборудования.

Принципиальный вопрос в борьбе с эпидемией – создание резервного коечного фонда, чтобы все заболевшие получили лечение, — отметил Бакытжан Сагинтаев.

Сегодня в городе для борьбы с коронавирусом уже задействовано 19 стационаров с коечной мощностью 4232 места – рост составил практически в 9 раз. Также планируется открытие дополнительно 150 мест на базе Центра психического здоровья, 150 мест на базе Научного центра урологии и 200 мест на базе Halyk Arena с поэтапным увеличением до 1000 мест. Таким образом, до конца этой недели будет развернуто дополнительно 500 мест. Также стоит отметить, что на базе Halyk Arena будет открыт полноценный стационар с отделением реанимации, с соответствующим оборудованием, пациентам также будут доступны точки доступа к кислороду.

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