В Шамалгане ко Дню столицы открыли детский парк «Ана-Нұры»

В церемонии открытия участвовал аким района Жандарбек Далабаев.

Сегодня в селе Шамалган Карасайского района открылся центральный парк для детей «Ана-Нұры». Теперь юные шамалганцы будут с пользой для здоровья проводить свой досуг, передаёт zakon. kz.

Парк построен при поддержке акима области Амандыка Баталова на средства, выделенные из областного бюджета.

В церемонии открытия участвовал аким района Жандарбек Далабаев.

Поздравил с открытием нового парка и житель села Шамалган, ветеран спорта, предприниматель Серик Бакишев.

Площадь парка составляет полтора гектара, а протяженность – 380 метров. Одновременно его могут посещать 100-150 человек. Символично и то, что расположен парк на набережной реки Шамалган.

Его строительство вело ТОО «Іргетас-Құрылыс II», коллектив которого возглавляет депутат областного маслихата Алибек Сарсенов. Работы начались в апреле 2019 года, и вот оно долгожданное открытие.

На территории парка продуманы две детские зоны с игровыми сооружениями, огороженная площадка для игры в футбол, волейбол и баскетбол. Рядом с нею установлены столы для игры в настольный теннис, а также в шахматы и тогызкумалак. К слову сказать, не устоял и сыграл партию в настольный теннис и Жандарбек Ермекович.

Нельзя отметить и воспитательный момент. Здесь растут различные цветы, деревья и кустарники, продуманы газоны, установлены скамейки и урны, а одна сторона украшена стендами, на которых рассказывается о казахских ханах, биях, батырах, а также представлены высказывания Суюнбая Аронулы, Абая Кунанбаева, Жамбыла Жабаева.

Со слов акима Шамалганского сельского округа Ержаса Токтасынова в последующие годы планируется расширить территорию парка ещё на 250 метров, доведя его до центральной улицы.

Этот парк стал хорошим подарком для 20-ти тысяч шамалганцев. Как заметил житель села Шамалган, пенсионер Акылбай Канылбаев, раньше здесь было невозможно ходить, особенно в дождливую погоду. Везде была слякоть, грязь и бездорожье. А теперь это одно из красивейших мест села. Отметил он и активную жизненную позицию молодого акима, с приходом которого решаются многие социально значимые проблемы, в том числе и по строительству детского парка, которому особо радуется детвора.

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